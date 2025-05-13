Bir Vatandaş, Röntgenciye Müdahale Etti

SOSYAL MEDYADA YAYILAN OLAY

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, bir kadının eteğinin altını gizlice kaydeden bir adamı yakalayan cesur bir vatandaşın eylemini gözler önüne seriyor. Gerardo Cruz Barquero adlı bu vatandaş, bir kadının arkasından gizlice görüntü aldığını fark ettiği adamı önce video kaydına alıyor, ardından o kadını durdurup adam hakkında uyarıyor. Cruz Barquero, olayın ardından çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşarak “Bu tür davranışlara sessiz kalmamalıyız” mesajını veriyor.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Video, röntgenci olarak adlandırılan adamın telefonunu kalçasının altında gizleyerek kadının arkasından yürüdüğü anları net bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, Cruz Barquero’nun adamın karşısına çıkarak “Beyefendi, genç kadını çekerken keyfiniz yerinde mi?” diye sorduğu an da yer alıyor. Bugüne kadar 14 milyon kez izlenen ve 6 binden fazla yorum alan bu video, toplumda büyük bir yankı uyandırdı.

UZMANLARDAN UYARI VE ARTAN DÜZENEKLER

Olayın ardından durumla ilgili bir soruşturma açıldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların doğrudan güvenlik güçlerine başvurmasının daha uygun olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, bu tür olayların son yıllarda artış gösterdiği de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda bir süpermarkette alışveriş yapan bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken başka bir şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmıştı.