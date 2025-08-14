Bir Vatandaş, Van Gölü Canavarı Gördü

VAN GÖLÜ CANAVARI GÖRÜNTÜLERİ İDDİA EDİLİYOR

Bitlis’in Tatvan ilçesi sahilinde dolaşan bir vatandaş, kamerasına yansıyan görüntülerin ‘Van Gölü Canavarı’na ait olduğunu öne sürdü. Çekimlerde, su üzerinde hareket eden, şekli net olarak seçilemeyen koyu renkli bir cisim dikkat çekiyor. Bu görüntüleri paylaşan kişi, bu nesnenin Van Gölü Canavarı olduğuna inandığını ifade ediyor.

VAN GÖLÜ CANAVARI EFSANESİ YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Van Gölü Canavarı efsanesi, 1990’lı yıllardan beri bölgede zaman zaman tartışma konusu oluyor. Daha önceki yıllarda gölde çekildiği iddia edilen çeşitli görüntüler, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı, ancak bu canavara dair kesin bilimsel kanıtlar henüz elde edilemedi.