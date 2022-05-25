Bir zam da LPG’ye geldi

Rusya-Ukrayna savaşı ile yükselişe geçen brent petrol fiyatları akaryakıt zamlarına neden oluyor.

26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 36 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıtta zamlar dur durak bilmiyor. NTV’nin haberine göre, 26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı yaşanacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam beklenmiyor.

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.