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“Bir Zamanlar İstanbul”dan Ümit Ayrılıyor

Ayrılıklar Sürüyor

TRT1 ekranlarında izleyicilere sunulan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde önümüzdeki hafta önemli bir ayrılık gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Bozdağ Film yapımı olan dizide “Ogün” karakterini canlandıran Ümit Kantarcılar ekibe veda edecek.

Hikaye Sonlanıyor

Volkan Keskin’in yönettiği ve senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ile A. Kadir İlter’in kaleme aldığı diziden Ümit Kantarcılar’ın ayrılmasının sebebi, karakterinin hikayesinin sona ermiş olması. Öte yandan, dizinin önceki haftasında Ogün’ün babası Kenan karakterine hayat veren Murat Daltaban da diziden ayrılmıştı.

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