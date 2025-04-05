Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Oyuncu Ayrıldı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIKLAR

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Dizinin yeni bölümü izleyenleri heyecanlandırırken, iddialı yapımda şaşırtıcı bir gelişme daha yaşandı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILDI

TRT 1’in Cuma akşamları yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde başrol oyuncularından biri kadrodan çıkarıldı. Dizi, geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle ekranlara gelmemişti. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, izleyicilerin merakını daha da artırıyor.

İZLEYİCİLERİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Bir Zamanlar İstanbul’un her bölümüyle sürükleyici olay örgüsü ve etkileyici performanslarıyla dikkat çekmesi, yeni gelişmelerin nasıl şekilleneceği konusunda izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Dizinin gelecek bölümlerinde neler yaşanacağı, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.