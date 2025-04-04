“Bir Zamanlar İstanbul” Dizisinden Oyuncu Ayrıldı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK HABERLERİ

TRT 1 ekranlarında izleyici rekorları kıran Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Dizinin yeni bölümü izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, kadrodan bir başrol oyuncusunun ayrıldığı öğrenildi.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN ÇIKARILDI

TRT 1’in Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından birinin kadrodan çıkarılması hayranları şaşkına çevirdi.

BAYRAM NEDENİYLE EKRANLARA GELMEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta bayram dolayısıyla yayınlanmayan Bir Zamanlar İstanbul, bu hafta yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde yaşanan gelişmeler ve kadro değişikliği merakla bekleniyor.