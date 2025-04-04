“Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Oyuncu Çıkarıldı.”

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIKLAR

TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Dizinin yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırmaya devam ederken, iddialı yapımda şok edici bir gelişme daha yaşandı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILDI

Cuma akşamları TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde başrol oyuncusu da kadrodan çıkarıldı. Dizi, geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle ekranlara gelmemişti. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırıyor.