BEKLENMEDİK GELİŞME

TRT 1’in yeni sezonda etkili çıkış yapan dizisi Bir Zamanlar İstanbul için beklenmedik bir durum yaşanıyor. Dizi, “Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor, bitiyor mu?” sorularını sorgulatıyor. 90’lı yılların İstanbul’unu ekrana yansıtan bu yapım, gerçekçi atmosferi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosu ile izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkarma amacı taşıyor. Ana karakterler Ali ve Seher’in adalet arayışını konu alan dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerdeki performansları dikkat çekiyor.

HİKAYENİN TEMELİ

Dizinin vurguladığı adalet uğruna verilen mücadelenin yanı sıra karakterlerin duygusal gelgitleri de önemli bir yer tutuyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali karakteri, öğretmen olma hayalleri kurarken ailesine yönelik saldırı sonrası hayatının seyrini değiştiriyor. İstanbul’un karanlık güçlerine karşı bir mücadeleye giren Ali, adaletin sesi olmaya hazırlanıyor. İlg çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Bir Zamanlar İstanbul, sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı hedefliyor. Yayınlanan fragmanların heyecanı arttırdığı yapım, etkileyici set detaylarıyla da göz dolduruyor.

SEZON FİNALİ KARARI

Reytinglerdeki istikrarlı başarısına rağmen, yapım ekibi ve TRT 1 yönetimi sezon finali kararı aldı. Medya kulislerinde yer alan bilgilere göre, Bir Zamanlar İstanbul iki bölüm sezon arasına girecek. Bu haber, dizi hayranları arasında sürpriz olarak karşılanıyor. Yayın döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, kanalların dizilerle ilgili kararları açıklanmaya devam ediyor. 14. bölümü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı kesinleşti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’u buluşturan dizi, 16. bölümde izleyicilerine veda edecek.