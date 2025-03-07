Bir Zamanlar İstanbul için Şok Gelişme!

YENİ BÖLÜMDE ŞOK GELİŞMELER

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana TRT 1 ekranlarında Cuma akşamlarının bir numarası haline gelen Bir Zamanlar İstanbul dizisinde olaylar gün geçtikçe daha da karışıyor. Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter kaleme alıyor. 1990’lı yılların İstanbul’unu sahneye koyan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesini izleyicilere sunan dizi, gerilimin giderek arttığı sahneleriyle dikkat çekiyor.

BÜYÜK KAVGALAR BAŞLIYOR

Bir Zamanlar İstanbul’un yeni bölümü izleyicileri ekran başına çekmeyi sürdürüyor. Dizi, Çetin Müdür ve Ali arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla heyecan verici anlara sahne oldu. İki karakter arasındaki çatışma büyürken, beklenmeyen bir durum gelişiyor. Bu durum, izleyiciler için sürpriz bir gelişme olarak öne çıkıyor.