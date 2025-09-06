Birçok Birey Koma Halindedir

KOMADA KALMA VE UYUMANIN İKİ FARKLI DÜNYASI

Birçok insan, umut ile çaresizlik arasında, bilinçleri tamamen kapalı bir şekilde, bilinmeyen bir dünyada uyku halinde bulunuyor. Sevdikleri etraflarında bekliyor ve herhangi bir iyileşme ya da bilincin geri dönmesine dair işaretler arıyor. Ancak bu bekleyiş yıllar boyu sürebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Suudi Prensi El Velid bin Halid Talal, 19 Temmuz’daki ölümüyle 20 yıl komada kaldı. Prensin durumu bir ilk değil; tarihte kayıtlara geçen daha uzun süreli koma vakaları da mevcut. Bazı insanlar komadan uyanırken, bazıları da bu uykularına devam ediyor.

KOMANIN TANIMI VE BELİRTİLERİ

Koma, tam olarak nedir ve normal uyku ile benzerliği var mı açıklamak gerekiyor. Koma ve uyku, insanların her ikisini de bilinçlerini kaybetmiş olmaları anlamında benziyor. Fakat bilincin ne ölçüde kaybedildiği ve bu hallerde ne kadar zaman geçirildiği değişiyor. Her iki durumda da normal bir biçimde nefes alınıyor ve kalp atışı devam ediyor. Tıbbi tanıma göre koma, insan beyninin dış uyarıcılara hiç tepki vermediği ve bilincin tamamen kaybolduğu bir durum. Bu durum, beynin bilinç, farkındalık ve kişilik gibi unsurlarından sorumlu alanlarının hasar görmesiyle ortaya çıkıyor. Beyin kanaması veya kazalar gibi sebeplerle oluşabiliyor. Normal uykuda dış uyarıcılara karşı tepkiler verebiliyoruz; uykunun amacı dinlenmek ve yeniden enerji kazanmak. Koma halindeki bir insan anlamlı tepkiler veremiyor, gözleriyle hiçbir şeyi takip edemiyor veya seslere tepki vermiyor. Duygusal tepkiler de sergileyemiyorlar. Dört haftadan fazla süren komaya “uzun koma” deniliyor. 12 aydan fazla sürenlere ise “kalıcı koma” deniyor. Kalıcı komadan çıkmak zordur fakat imkansız değildir. Şuur kaybına yol açan başka bir hal ise beyin ölümü şeklinde biliniyor. Bu durumda beyin o kadar hasar almış oluyor ki, bireyler tek başlarına nefes alamıyor ve solunum cihazlarına bağlanmak durumunda kalıyor.

KOMADA KALAN İNSANLARIN HİKAYELERİ

2019 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde polis, 10 yıldır komada kalan bir kadının hamile kaldığını ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğduğunu açıkladı. Aynı yıl Portekiz’de, hamileyken astım nöbeti nedeniyle komaya giren bir kadın, 32 haftalık gebelik sürecinin ardından Salvador adında bir bebek dünyaya getirdi. Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre tarihte en uzun süre komada kalan insan “Pamuk Prenses” olarak bilinen Amerikalı aktris Edwarda O’Bara’dır. O’Bara 1953’te doğdu ve 42 yıl boyunca komada kaldı. Ailesi umudunu kaybetmedi fakat 2012 yılında yaşamını yitirdi. Diğer önemli vakalardan biri de “uyuyan güzel” olarak anılan Elaine Esposito’dur. 1934 doğumlu Esposito, 6 yaşında apandisit ağrısını bahane ederek hastaneye yatırılmış ve 37 yıl boyunca komada kalmıştır. 25 Kasım 1978’de ölüm haberi duyurulmuştur. Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron da komada kalıp sonunda ölen bir başka ünlü isimdir. Şaron, 8 yıl komada kaldıktan sonra, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

GARİP VE MUCİZEYİ ANDIRAN KOMALAR

Amerikan milyoner Sony von Bulow, Aralık 1980’den 6 Aralık 2008’e kadar yaklaşık 28 yıl komada kaldı. En garip koma vakalarından biri Terry Wallis’in vakasıdır. Wallis, Temmuz 1984’te gerçekleşen bir trafik kazasından sonra 20 yıl boyunca komada kaldı ve 12 Haziran 2003’te uyandı, aynı gün ise hayatını kaybetti. İngiliz genç Anthony Bland da 1989’daki Hillsborough faciasında ağır yaralandı ve uzun süre komada kaldı. Bazı kötü alışkanlıklar da komaya yol açabiliyor; Amerikalı Karen Ann Quinlan, 10 yıl komada kaldıktan sonra 1985’te akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Diğer bir ilginç vaka ise Amerikalı polis memuru Gary Dockery’dir. 1988’de vurulduktan sonra 8 yıl komada kalan Dockery, 1996’da birden uyandı fakat 18 saat sonra öldü. Koma, her zaman ölümle sonuçlanamaz; komadan çıkan bazı insanlar birkaç yıl daha yaşayabiliyor. En uzun süren koma sonrası uyanan kişi Amerikalı Leonard Lowy, 1939 doğumlu Lowy, 1969’a kadar komadaydı ve sonra yaşama döndü.

Kanadalı Annie Shapiro 29 yıl komada kaldıktan sonra 1992’de uyandı ve 11 yıl daha yaşadı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Münire Abdullah, 1991’deki trafik kazasından sonra 27 yıl boyunca komada kaldı ve 2018’de şans eseri uyandı. Diğerleri gibi Terry Wallis da 19 yıl komada kaldıktan sonra 2003’te hayatına döndü. Thomas Hill’in hikayesi ise 2010’daki intihar girişimi ile başladı. 12 yıl boyunca komada kaldıktan sonra 2022’de yeniden hayata döndü. 1961 doğumlu itfaiyeci Donald Herbert, 1996’daki bir yangın kazasının ardından komaya girdi ve 2005’te uyandı, fakat bir yıl sonra zatürreden yaşamını yitirdi. Polonyalı demiryolu işçisi Jan Grzybski 1991’de uyandı ve 2008’deki ölümüne dek hayatına devam etti. 1970 doğumlu Amerikalı Wanda Palmer, komaya girmesinin ardından iki yıl sonra uyandı ve hala hayatta.