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Birçok İlde Miraç Kandili Dualarla Kutlandı

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CAMİLERDE MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman gibi pek çok ilde Miraç Kandili dolayısıyla özel programlar düzenleniyor. Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik’in verdiği vaaz sonrasında camiye gelen cemaate çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Kırşehir’de gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler, mazlumlar ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dualar ediliyor. Camiye katılan cemaate kandil simidi ve lokum gibi tatlı ikramları yapılıyor.

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