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Birçok Kişi İnstagram’ı Takip Ediyor

Günümüzde birçok kullanıcı, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip ediyor. Ancak platformun teknik altyapısında zaman zaman sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ve bu durum çökme yaşanmasına neden olabiliyor. Kullanıcılar, hesaplarına erişim sorunu yaşayabilir, güncellemeleri göremez ya da paylaşımlarda bulunamaz hale gelebiliyor. Peki, Instagram çökmüş mü? Instagram neden açılmıyor? 16 Nisan Çarşamba Instagram’da herhangi bir sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizin devamında.

KULLANICILAR ÇÖZÜM ARIYOR

Instagram uygulamasıyla erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, bu durum için farklı çözümler arıyor. Henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmamışken, kullanıcılar sorunun kaynağını merak ediyor. Instagram’a giriş yapamamanız, kendi internet ağınızdaki sorunlardan kaynaklanabileceği gibi genel bir teknik sorundan da kaynaklanabiliyor. Raporlara göre, 16 Nisan Çarşamba tarihinde Instagram’da herhangi bir problem görünmediği belirtildi.

ÖNEMLİ

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İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

15 Nisan'da İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin detayları ilgili yerlerde verilecek.
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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

15 Nisan’da Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve geri dönüş zamanı henüz netleşmedi.

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