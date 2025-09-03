Birçok Uygulama Saldırıya Uğradı

SON DAKİKA GELİŞMELER

Bu bildirim yalnızca bir uygulamada değil, birçok platformda aynı anda görülmeye başladı. Kullanıcılar Dominos’tan da benzer bir uyarı aldıklarını aktarıyor. Fenerbahçe’nin mobil uygulamasında yaşanan bu durumun gerisinde kimlerin olduğu henüz netlik kazanmadı. Son dakika gelişmelerine göre Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe’ye ait mobil uygulamalar hedef alındı. Bu uygulamaları kullanan kişiler, ekranlarında “NO SYSTEM IS SAFE” mesajıyla bildirimler görmeye başladı.

SALDIRI ŞÜPHESİ

Uygulamaların hangi kişi ya da gruplar tarafından hacklendiği şu aşamada bilinmiyor. Şimdiye kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir grup ortaya çıkmadı. Ancak, birçok uygulamadan ardı ardına gelen benzer bildirimler, planlı bir siber saldırı olasılığını artırıyor. Kullanıcılar, Nays uygulamasının kimin eline geçtiğine dair resmi bir açıklama yapılmasını bekliyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Kullanıcılar gelişmeleri kaygıyla takip ederken, güvenlik birimlerinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Olayın gelişimi, siber güvenlik alanında daha fazla bilgilendirme yapılmasını gerektiren bir konu oluşturuyor.