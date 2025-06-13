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Birecik Barajı’nda Yangın Paniği Yaşandı

BARAJDAKİ DUMAN PANIĞA NEDEN OLDU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki barajda yükselen dumanlar, kısa süreli bir paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, Birecik Baraj Gölü’nün beton yapısından siyah dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, barajın beton gövdesinin kenarında bulunan izolasyon malzemelerinin yanmakta olduğunu tespit etti. Hızla yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Olay, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan sona erdi.

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