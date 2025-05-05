Birecik Patlıcanı Ekim Zamanı Geldi

EKİM ZAMANI GELDİ

Şanlıurfa’nın mutfak kültüründe önemli yer tutan tescilli Birecik Patlıcanının ekim zamanı geldi. Özenle yetiştirilen fideler, kadınların ellerinde toprakla buluşuyor. Kendine has tadıyla Türkiye’nin diğer bölgelerinde yetişmeyen bu patlıcanın ekim süreci başlıyor. Şubat ayında seralarda ekilen tohumlar, fide haline geldikten sonra tarlalara taşınıyor. Daha öncesinde sürülen ve özenle hazırlanmış fide yataklarına su bırakırken erkekler çalışıyor, kadınlar ise ellerindeki fideleri dikkatlice toprağa dikiyor. Nisan ayının sonlarında başlayan ekim, mayıs ayının ortalarına kadar devam ediyor. Güçlenmeleri için sulanan fidelerin üzerindeki çatlamış toprak, birkaç gün içinde çapa yapılarak ufalanıyor.

TADINA GÜVENİYOR

Yaklaşık 2 buçuk ay boyunca bakımı yapılan fideler, bu süre zarfında yetişkinliğe ulaşıp ürün vermeye başlıyor. Olgunlaşan patlıcanların hasadı ise temmuz ayının ortalarında gerçekleştiriliyor. Patlıcan Kebabı, Tepsi Kebabı, musakka gibi birçok yemekte kullanılan Birecik Patlıcanı, ince kabuğu, aroması ve farklı tadı sayesinde Türkiye’nin birçok yerinde büyük ilgi görüyor.

UZMAN ÇİFTÇİLERİN ELLERİYLE

Uzun yıllardır Birecik Patlıcanı üreten çiftçi İmam Görenler, fide ekiminin mayıs ayının ortalarına kadar süreceğini belirterek, “Şu anda Birecik Patlıcanını toprakla buluşturma zamanı. Seralarda ektiğimiz fideleri söküp tarlada ekimini yapıyoruz. Bu tohum ata tohumu, kendimiz ekip kendimiz tohumunu kaldırıyoruz. Şubat ayının ortasında tohumunu ektik ve 15 Nisan’da ekime başladık. Bir haftadan beri dikimlerimiz başladı. Mayıs ayının ortasına kadar dikimlerimiz devam eder. Suyu Fırat Nehrinden geliyor, toprakları da kumluktur. Zaten yetişme sebeplerinden biri de Fırat Nehri suyu olmasındandır, havasındandır. Başka yerlerden fide istiyorlar, dikiyorlar ama maalesef yetişmiyor. Sadece buraya has bir patlıcandır” diye konuştu.

TECRÜBELİ ÜRETİCİLERİN YETİŞTİRDİĞİ BİR PATLICAN

Ekim sürecinin nasıl yapıldığını da anlatan İmam Görenler, “Burada ekim yapan kişiler tecrübeli kişilerdir. Biz herkese ektirmiyoruz çünkü bu sebze çok naziktir. Patlıcanlar Haziran’ın son günlerinde ufak ufak çıkmaya başlar. Temmuz ayının ortalarında ise toplayıp satışlarımız başlar” diyerek, patlıcanın belli özellikleri nedeniyle yalnızca bu bölgeye özgü olduğunu vurguladı.