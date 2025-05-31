Birecik’te 12 Şüpheli Tutuklandı

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI KAVGA OLDU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan silahlı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Kırsal Haydarahmet Mahallesi’nde, 28 Mayıs’ta husumet bulunan akrabalar arasında çıkan bir tartışma sonrasında yaşanan olayda, 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

GÖZALTINDAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında yaralanan kişilerin isimleri arasında Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Murat B, Muhammed B. ve diğer Ahmet B. yer aldı.

YARALILARDAN DÖRTÜ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Birecik ve Suruç devlet hastanelerine götürüldü. Ancak yaralılardan Ali B, Mehmet B, İbrahim B. ve Yılmaz B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma devam ediyor.