Birecik’te 4 Ölü, 12 Tutuklu

OLAYIN ARKA PLANINA GİRELİM

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti. 28 Mayıs tarihinde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayın ardından gözaltına alınan 15 şüphelinin, jandarmada gerçekleştirilen işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırsal Haydarahmet Mahallesi’ndeki olayda, yaralanan kişiler arasında Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Murat B, Muhammed B ve diğer Ahmet B yer alıyor.

YARALILAR VE SONUÇLARI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak, ne yazık ki Ali B, Mehmet B, İbrahim B. ve Yılmaz B. hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedenleri ve detayları, soruşturma sürecinin ilerlemesiyle daha net bir şekilde ortaya çıkabilecek.