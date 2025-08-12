Birecik’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgası Yaşandı

OLAYIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen bir arazi anlaşmazlığı sonucunda çıkan kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Birecik ilçesine bağlı Bozdere Mahallesi’ndeki olayda amca Murat Seçme (50) ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme (30) hayatını kaybetti, Murat Seçme (28) ile Emel S. ise yaralandı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri, olay anını kaydetti. Görüntülerde, evin önünde yaşanan tartışma ve ardından siyah bir otomobilden inen kişiler gözleniyor. Silah seslerinin duyulduğu anlarda, bazı şahısların kaçarak saklanmaya çalıştığı da dikkat çekiyor.

TARTIŞMA VE KAVGANIN SEBEBİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Birecik ilçesindeki kırsal Bozdere Mahallesi’nde meydana gelen kavgada amca Murat Seçme ve yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ile Murat Seçme arasında arazinin paylaşımıyla ilgili bir anlaşmazlık olduğu bildiriliyor. Yaşanan tartışma kısa süre içerisinde silahlı bir kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı ateş açması sonucunda hem amca, hem yeğen hayatını kaybederken, kavga sırasında araya giren Emel S. de yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara hızlıca müdahele ederek ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye ulaştırılan Murat Seçme ve Mehmet Gülü Seçme burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Diğer yaralılar Murat Seçme ve Emel S.’nin tedavileri ise devam ederken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi aktarıldı.