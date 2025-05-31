Birecik’te Arazi Kavgası; 12 Tutuklandı

ŞANLIURFA’DA KAVGA SONUCU 4 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Birecik ilçesinde meydana gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 12 şüpheli tutuklandı. Olay, 28 Mayıs gecesi Haydarahmet Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Gaziantep’ten kısa bir süre önce köyüne dönen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle bir tartışma başladı. Tartışmanın zamanla büyümesi sonucu taraflar arasında silah, bıçak ve taşlar kullanılarak bir kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile 27 yaşındaki Ali, Yılmaz ve İbrahim Bulut, hastaneye kaldırıldıkları sırada yaşamını yitirdi. Diğer taraftan M.B., B.B. ve Hüseyin Ş. ise hastanelerde tedavi altına alındı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Kavganın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 15’inin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra 12’si mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Geri kalan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.