Birecik’te Arazi Üzerinde Kavga Çıktı

SİLAHLI KAVGA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında meydana gelen silahlı çatışmada Murat Seçme (50) ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme (30) hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişi yaralandı. Silahlı kavgada yaşanan panik ve korku anları güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Birecik’e bağlı Bozdere Mahallesi’nde, amca Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı olarak silahlarını ateşlemesi sonucunda amca ve iki yeğeni ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı. Yaralılar Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Murat Seçme ve Mehmet Gülü Seçme, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlı kavganın görüntüleri güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, evin önünde başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi ve çevredeki kişilerin kaçışları görülüyor. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.