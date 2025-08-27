Haberler

Birecik’te Esrar Ve Kenevir Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA NARKOTİK OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yapılan narkotik operasyonu sonucunda toplamda 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla belirli 3 adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sırasında 2 kilo 525 gram esrar ve 555 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

