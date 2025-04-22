Birecik’te Kavga, Barışla Sonuçlandı

BİRECİK’TE KAVGA BARIŞLA SONUÇLANDI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen hayvan pazarındaki kavga, kanaat önderlerinin müdahalesiyle sona erdi. Edinilen bilgilere göre, olay geçen hafta Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ateş ve Karataş aileleri arasında taş, sopalı ve silahlı şekilde bir kavga çıktı ve bu kavgada 5 kişi yaralandı.

AİLELER ARASINDAKİ HUSUMET BİTİRİLDİ

Yaralılar, hastanede aldıkları tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak aileler arasındaki husumet Mezra bölgesinde yaşayan Bozkurt aşiretinin önde gelenlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Aşiret üyeleri, her iki tarafla görüşerek husumeti sonlandırdı.

Birecik’teki bir mekanda bir araya gelen taraflar, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından tekbirler eşliğinde barıştı. Barış programında kanaat önderleri, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için temennilerde bulundu.