Birecik’te Kavga sonucunda Öldürüldü

OLAYIN DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, oğlu ile arasında tartışma bulunan akrabasını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak’ın oğlu ile 28 yaşındaki akrabası Salih Ç. arasında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı bulunuyordu.

BARISTIRMA ÇABASI TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Birecik ilçe merkezinde çıkan tartışmanın ardından taraflar, olayı aile büyüklerine bildirmek için kırsal mahallere yöneldi. Mehmet Hıdır Çakmak, durumun daha fazla büyümesini önlemek amacıyla karşı tarafın evine gitme kararı aldı. Ancak, Çakmak’ın eve yaklaşmasını fark eden karşı taraf, silahla ateş açarak onu vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Olayın ardından jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. dahil olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanmasının ardından toplam 9 şüpheli, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 8’i mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.