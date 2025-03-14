Birecik’te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

KAZA ANI VE KURBAN

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bu kaza gece saatlerinde meydana geldi. 27 AE 833 plakalı otomobilin sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile 19 yaşındaki Enes Açıkgözoğlu’nun kullandığı motosiklet, Birecik Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, hastane morguna kaldırılmak üzere sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.