Birecik’te Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

KAZA YERİNDE FECİ ÇARPMA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda motosikletli bir genç ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Birecik ilçesi Fırat Köprüsü çevresinde gerçekleşti. 20 yaşındaki Muhammed H. yönetimindeki 27 MB 2365 plakalı motosiklet, Mahmut G. kontrolündeki 63 AIJ 234 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda ağır yaralanan Muhammed H., durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan genç motosikletlinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla alakalı olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.