Birecik’te Otomobil Ateşe Verildi

Olayın Gerçekleştiği Yer

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir vatandaş, park halindeki otomobilini ateşe veriyor. Olayın sabah saatlerinde Birecik’e bağlı Bozdere Küme Evleri Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenildi.

Yangın Müdahalesi ve Sonuçları

Edinilen bilgilere göre, Yakup S. isimli şahıs, evinin önünde park eden otomobilini henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü ateşe veriyor. Otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürüyor. Ancak, yanan otomobil kullanılamaz hale geliyor.

Soruşturma Süreci

Şahsın otomobilini neden yaktığı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili bir soruşturmanın devam ettiği aktarılıyor.