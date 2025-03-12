Birecik’te Park Halindeki Araca Saldırı

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki bir araca motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi sahil yolunda, Kaymakamlık konutu yakınındaki 27 BAS 011 plakalı otomobile motosikletli iki kişi tarafından silahlı ateş açıldı.

OLAYDA YARALANAN YOK

Saldırıda yaralanan kimse bulunmuyor ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmalara başladı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma ise devam ediyor.