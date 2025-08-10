Birecik’te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

SİLAHLI KAVGA DURUMU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, bu olay gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yer alan Meydan Mahallesi’nde gerçekleşti. İki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıkıyor.

KAVGA SIRASINDA ATEŞ AÇILIYOR

İddialara göre, kargaşa sırasında D.A., yanında taşıdığı silahla M.A.’ya ateş ediyor. Yaralanan M.A., özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye alınıyor. Olaydan sonra zanlı D.A., olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Bu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma hala devam ediyor.