Birecik’te Silahlı Kavga Oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesinin Güvenir Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceden araziden kaynaklanan bir husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası, cinayetle bağlantılı olarak 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Fenerbahçe Yeni Transferi Geçti Kontrolden

İspanyol futbolcu Marco Asensio, Fenerbahçe ile anlaşma sağlamak adına Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve tüm testleri başarılı bir şekilde tamamladı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Duyurdu

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Kerem, kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu ve başarılara katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

