Birecik’te Silahlı Kavga Oldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesinin Güvenir Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceden araziden kaynaklanan bir husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALIYLA İLGİLİ DURUM

Çatışmada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay sonrası, cinayetle bağlantılı olarak 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.