Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

ŞANLIURFA’DA KAZA VE KAVGA YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dönüş yaparken tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kavga neticesinde 1 kişi gözaltına alındı. Olay, Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi’nde gerçekleşti.

TIR, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, 27 AZH 192 plakalı tır, dönüş yaptığı esnada park halinde bulunan 09 YG 337 plakalı otomobile çarparak bir kaza oluşturdu. Kaza sonrası tır sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Yaralı olmadan atlatılan bu kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan tır sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili araştırmalar başlatıldı.