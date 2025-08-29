Haberler

Birecik’te Tır Yangını Söndürüldü

YANGIN BİRECİK’TE ALEVLENİYOR

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 50. kilometresinde gerçekleşti. Bünyamin Özdemir’in kullandığı, 27 EM 611 plakalı motor yağı yüklü tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

İLK MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Yangının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucunda alevleri söndürdü. Ne yazık ki, yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Kamyonla Araç Çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alındı.
Haberler

Adana’da Kafeye İki Kez Saldırı!

Adana'nın Kozan ilçesindeki Eva Black kafeye peş peşe iki silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müşteriler panik halinde mekandan kaçarken, saldırılar motosiklet ve beyaz otomobille yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.