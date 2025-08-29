Birecik’te Tır Yangını Söndürüldü

YANGIN BİRECİK’TE ALEVLENİYOR

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 50. kilometresinde gerçekleşti. Bünyamin Özdemir’in kullandığı, 27 EM 611 plakalı motor yağı yüklü tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

İLK MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Yangının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucunda alevleri söndürdü. Ne yazık ki, yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi.