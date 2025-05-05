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Birecik’te Traktör Devrildi, Genç Vefat

DEVRİLEN TRAKTÖR ALTINDA KALDI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, genç Dindar Polat, Birecik ilçesine bağlı Aşağıkarkutlu Mahallesi’nde traktörle seyahat ediyordu. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, araç yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek ters döndü.

AĞIR YARALANDI VE HASTANEYE KALDIRILDI

Ters dönen traktörün altında kalan 18 yaşındaki Dindar Polat ağır yaralandı. Olayın ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapmak üzere giden savcı ise kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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