Birecik’te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

TAKLA ATAN TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanıyor. Kazanın şehir merkezine giden üç aracın çarpışması sonucunda yaşandığı bildiriliyor. Olay hastane kavşağında gerçekleşiyor.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk ediliyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı durumdaki 2 kişiye ilk müdahaleyi yapıyor. Yaralılar, ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın nedenine ilişkin yapılan soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.