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Birecik’teki Yangında Hayvanlar Telef Oldu

YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Yangın, Birecik ilçe kırsalındaki Saha Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kesin olarak belirlenemeyen bir nedenle B.Ç.’ye ait evde yangın başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevleri fark eden ev sahibi, itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbarla birlikte bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, ev yangınına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda, evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında evcil bir köpek ile bahçedeki çok sayıda yumurta tavuğu yanarak telef oldu. Yangının hangi sebepten kaynaklandığına dair araştırmalar sürüyor.

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