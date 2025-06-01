Birecik’teki Yangınlar, Sigara İzmaritlerinden Kaynaklandı

İKİ AYRI YANGIN OLUŞTU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri sonucunda iki ayrı yangın meydana geldi. Bu yangınlardan biri ormanlık alanda, diğeri ise güneş enerjisi santralinin bulunduğu bölgede çıktı ve paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, ilk yangın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisinde ortaya çıktı. Yol kenarında başlayan alevler, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına önce mahalleli ile muhtar Mehmet Öztürk müdahale etti. Gelen itfaiye ekiplerine yardım eden Öztürk, hortumu eline alarak alevlerle mücadele etti. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların ortak çabasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

GES’DE ZARAR GÖRÜLDÜ

Diğer yangın Birecik Barajı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede yakınındaki güneş enerjisi santraline (GES) sıçradı. Olayın ardından itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahaleye gitti. Yangın söndürüldüğünde, trafo ve güneş enerjisi panellerinin büyük zarar gördüğü öğrenildi. İlk incelemeler, her iki yangının da yoldan geçen araçlardan söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığını gösteriyor.