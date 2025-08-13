Birecik ve Halfeti’de Traktör Kazası

ŞANLIURFA’DA TRAKTÖR KAZALARI

Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde meydana gelen iki farklı traktör kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve beş kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk kaza, Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Tuba G. (27) yönetimindeki 63 LE 769 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Bu kazada sürücü ile beraber traktörde bulunan dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulanslarla yaralıları Halfeti Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

BİRECİK’TE BİR DİĞER KAZA

Diğer kaza ise Birecik ilçesinin Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulkadir U. tarafından yönetilen traktör, Damlıca kırsal Mahallesi’nden yüklediği fıstıkları Birecik Gap Fıstık Haline ulaştırmak üzere yola çıkmıştı. Ancak traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Bu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.