Birevim, Ege Bölgesi’nde ailelere ulaşıyor

TASARRUF FİNANSANSTA YENİ BİR DÖNEM

Finansman alanında faaliyet gösteren Birevim, İzmir’de düzenlediği Teslimat Şenliği ile 800’den fazla ailenin ev, araç ve iş yeri teslimatlarını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Etkinlik esnasında açıklama yapan Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, “Ege Bölgesi’nde her 7 aileden birine dokunarak ev, araç ve iş yeri hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Hedefimiz İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki tüm ailelerin ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarına vesile olmak, fayda odaklı finans modelini toplumun her kesimine ulaştırmak” şeklinde ifadeler kullandı. Teslimat Şenliği’nde Ege Bölgesi’nden katılan 800’ü aşkın aileye ev, araç ve iş yerlerinin temsili tapuları takdim edildi.

EGE BÖLGESİ’NDE HER 7 AİLEDEN BİRİNE ULAŞMA HEDEFİ

Birevim’in tasarruf finansman sektöründeki büyümesine dikkat çeken Öztürk, “Türkiye genelinde bulunan şubelerimizle herkese, her yerde finansman sağlıyoruz. Yeni planlamalarımızla şube ağımızı daha da genişleteceğiz. Son bir yılda sektördeki pazar payı artışı en yüksek olan markayız ve tasarruf sahiplerimizin teveccühü ile yükümlülüğümüzü daha da artırmaya devam edeceğiz. Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de her 7 aileden birine ulaşmış durumdayız” dedi. Ayrıca, “Tasarruf finansman sistemi ile insanların borç yükü altında ezilmeden, tamamen kendi birikimleriyle ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını sağlayan bir finansal model sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Birevim’in ilk kurulduğu günden itibaren 300 bin ailenin tasarruf planı oluşturmasına ve 100 bin ailenin ev ve araçlarına sahip olmasına yardımcı olduklarını belirten Öztürk, “Bu rakamlar yeterli değil. Amacımız 100 binleri, milyonlara, 10 milyonlara ulaştırmak. İzmir bölgesi tasarruf finansmanını çözen ve bu uygulamadan faydalanan bir şehir durumunda” dedi. Şu anda İzmir’de 3 şube ile hizmet sunduklarını ve yıl sonuna kadar 2 yeni şube açmayı planladıklarını açıkladı.

TASARRUFLA MALİYETLERİ AZALTMAK

Öztürk, klasik finans yöntemlerinde insanların borçlanarak ev ve araç hayallerine ulaşmaya çalıştığını belirtti ve “Biz, insanları borç yükü altına sokmadan dayanışmanın gücüyle bir araya gelerek hayalindeki ev ve araca ulaşmasını sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, tasarruf finansman sistemiyle bir evin maliyetinin, bir ev fiyatına geldiğini vurguladı. Bu sayede vatandaşlara net fayda sağladıklarını ifade etti.

Öztürk, tasarruf finansman sektörünün son yıllarda Türkiye’de en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu açıkladı. “Tasarruf finansman sektörü, ilk 6 ayda yüzde 260 oranında büyüyerek 400 milyar liralık ciro işlem hacmine ulaştı” diye belirtti. Şu an itibarıyla sektörde yaklaşık 800 bin tasarruf sahibi bulunduğunu ve bu alanda sektördeki büyümenin hızla devam ettiğini söyledi. Birevim olarak halkın ilgisinin hızla artığını ve pazar paylarının yükseldiğini vurguladı.