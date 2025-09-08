Birevim, İzmir’de 800 aileye teslimat yaptı

Birevim, İzmir’de düzenlediği Teslimat Şenliği etkinliğiyle 800’ü aşkın ailenin ev, araç ve iş yeri teslimatlarını gerçekleştirdi. Etkinlikte yapılan açıklamalarda, Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, “Ege Bölgesi’nde her 7 aileden birine dokunarak ev, araç ve iş yeri hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Hedefimiz İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki tüm ailelerin ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarına vesile olmak, ‘fayda odaklı finans’ modelini toplumun her kesimine ulaştırmak” şeklinde ifade etti. Teslimat Şenliği’nde Ege Bölgesi’nden katılan ailelere udun tapuların verildiği aktarıldı.

EGE BÖLGESİ’NDEKİ HEDEFİMİZ

Birevim, Ege Bölgesi’nde hızla büyümeye devam eden bir marka olduğunu belirten Öztürk, “Türkiye genelinde bulunan şubelerimizle herkese, her yerde finansman sağlıyoruz. Yeni planlamalarımızla şube ağımızı daha da genişleteceğiz. Son bir yılda sektördeki pazar payı artışı en yüksek olan markayız. Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de her 7 aileden birine ulaşmış durumdayız” dedi. Öztürk, ayrıca tasarruf finansman sistemi ile insanların borç yükü olmadan ev, araç veya iş yeri sahibi olabileceklerini vurguladı. “Tasarruf finansmanı, milli ekonominin kaldıracıdır” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Öztürk, sistemin yaygınlaşmasının ülke ekonomisini güçlendireceğine inandıklarını söyledi.

Öztürk, Birevim’in kuruluşundan bu yana 300 bin ailenin tasarruf planı oluşturmasına ve 100 bin ailenin ev veya araç sahibi olmasına yardımcı olduklarını belirterek, “Amacımız 100 binleri, milyonlara, 10 milyonlara ulaştırmak. İzmir, tasarruf finansmanını en iyi şekilde çözen şehirlerimizden biri. Şu anda 3 şube ile İzmir’de hizmet sunuyoruz, yıl sonuna kadar bu sayıyı 5’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

TASARRUF FİNANSMANIYLA KAZANÇ SAĞLIYORUZ

Özgür Öztürk, “Klasik finans metotlarında insanlar borçlanarak ev ve araç sahibi olmaya çalışıyorlar. Biz ise insanları borç yükü altına sokmadan hayallerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Tasarruf finansman sistemiyle bir evin maliyeti, bir ev fiyatına geliyor” açıklamasında bulundu. “Fayda odaklı finans modeli” olarak adlandırdıkları sistemin amacının daha çok insana ulaşmak olduğunu söyledi.

CİRO HACMİNDE BÜYÜME

Tasarruf finansman sektörünün son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Öztürk, “Yılın ilk yarısında 400 milyar TL ciro hacmine ulaştık. Bu yıl sonunda çok daha büyük rakamları göreceğiz” dedi. Ayrıca, sektördeki tasarruf sahibi sayısının 800 binlere çıktığını belirterek, Birevim’in pazar payını artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Şube sayısını 100’e ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.