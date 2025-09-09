Bireysel Madenciler, Büyük Ödül İçin Mücadele Ediyor

BITCOIN MADENCİLİĞİNDEKİ REKABET

Bitcoin madenciliği alanında büyük şirketlerin milyonlarca dolarlık sistemleri arasında rekabet giderek kızışıyor. Bu durum, bireysel madencilerin genelde paylaşımlı sistemler aracılığıyla istikrarlı gelir elde etmeyi tercih etmesine yol açıyor. Ancak bazı cesur madenciler, piyango benzeri büyük ödüller kazanma fırsatı için bireysel madenciliği denemeyi tercih ediyor.

OLAĞANÜSTÜ BAŞARI VE BİREYSEL MADENCİLİK

Son günlerde yaşanan olağanüstü bir başarı, yalnızca Bitcoin Blockchain ağının toplam hash gücünün yüzde 0,00002’sine sahip bir madencinin büyük bir başarıya imza atmasıyla gerçekleşti. CKpool geliştiricisi Con Kolivas, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “bc1q~jr38 adresli madenciyi tebrik ederiz.” ifadesiyle bu başarıyı kutladı. Kolivas, “200 TH hashrate ile 307. tekil bloğu çözen bu madencinin günlük başarı şansı yalnızca 36 binde 1 seviyesindeydi.” şeklinde bir açıklama yaptı.

HASHRATE KARŞILAŞTIRMASI VE ÖDÜL

Bu hashrate seviyesi, günümüz için sadece bir adet 2024 Bitmain Antminer S21 hava soğutmalı madencilik makinesiyle eşdeğer. Öte yandan, önde gelen halka açık Bitcoin madencilik şirketleri MARA ve IREN, sırasıyla yaklaşık 59,4 EH/s ve 50 EH/s seviyesinde hashrate yönetiyor. Bu veriler, bireysel madencinin kazandığı başarıyı daha da belirgin hale getiriyor. Bitcoin ağının toplam hashrate seviyesi şu anda 1,04 ZH/s’ye ulaşmış durumda, bu da bireysel madencilerin blok bulma ihtimalinin matematiksel olarak son derece düşük kalmasına neden oluyor.

Bireysel madenci, toplamda 3,129 BTC ödül kazanmış, bu ödül 3,125 BTC blok sübvansiyonu ve 0,004 BTC işlem ücretlerinden oluşuyor. 347.980 dolara eşdeğer bu ödül, solo madenciliğin riskli doğasına rağmen önemli kazançlar sağlayabileceğini gösteriyor.