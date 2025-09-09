Bireysel Madencilik, Büyük Ödül Sağlayabilir

BİREYSEL MADENCİLİKTE YENİ BİR BAŞARI

Bitcoin madenciliği alanında büyük şirketlerin milyonlarca dolarlık sistemleriyle rekabeti kızışırken, bireysel madenciler genellikle paylaşımlı sistemlere katılarak düzenli gelir elde etmeyi tercih ediyor. Ancak bazı cesur madenciler, büyük ödül şansı için tek başına madenciliği denemeyi seçiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olağanüstü olay, Bitcoin Blockchain ağının toplam hash gücünün sadece yüzde 0,00002’sine sahip olan bir madencinin gerçekleştirdiği muazzam bir başarı olarak değerlendiriliyor.

CKpool geliştiricisi Con Kolivas, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda “bc1q~jr38 adresli madenciyi tebrik ederiz.” diyerek bu başarıyı kutladı. Kolivas, “200 TH hashrate ile 307. tekil bloğu çözen bu madencinin günlük başarı şansı sadece 36 binde 1 seviyesindeydi.” açıklamasında bulundu. Bu hashrate seviyesi, günümüz standartlarında yalnızca bir adet 2024 Bitmain Antminer S21 hava soğutmalı madencilik makinesine eşit konumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önde gelen halka açık Bitcoin madencilik şirketleri MARA ve IREN, sırasıyla yaklaşık 59,4 EH/s ve 50 EH/s seviyelerinde hashrate yönetiyor. Bu sayıların, bireysel madencinin kazandığı başarıyı ne kadar olağanüstü hale getirdiği açıkça görülüyor.

Bitcoin ağının mevcut durumda 1,04 ZH/s toplam hashrate seviyesine ulaştığı bu dönemde, bireysel madencilerin blok bulma olasılığı matematiksel olarak son derece düşük kalıyor. Bu madenci toplam 3,129 BTC ödül kazandı ve bu miktar 3,125 BTC blok sübvansiyonu ile 0,004 BTC işlem ücretlerinden oluşuyor. Toplamda 347.980 dolarlık bu ödül, solo madenciliğin riskli doğasına rağmen büyük kazançlar sağlayabileceğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.