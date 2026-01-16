Bireysel Yatırımcıların Gümüşe İlgisi Rekor Düzeyde

VANDA RESEARCH RAPORU: BİREYSEL YATIRIMCILARIN GÜMÜŞE İLGİSİ ARTYOR

Vanda Research tarafından yayımlanan rapor, bireysel yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin hızlı bir şekilde artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Değerli metal, piyasalarda işlem gören en popüler emtia haline gelmiş durumda. ETF’lere milyar dolarlık yatırımlar gerçekleşiyor.

GÜMÜŞE YATIRIMDA BÜYÜK GİRİŞLER

Son 30 gün içerisinde bireysel yatırımcılar, iShares Silver Trust gibi gümüş bazlı borsa yatırım fonlarına toplamda 921,8 milyon dolar yönlendirdi. Çarşamba günü ise sadece bir günde 69,2 milyon dolarlık bir giriş kaydedildi. Bu rakam, 2021’den bu yana en yüksek ikinci günlük bireysel alım olarak kayıtlara geçti. ETF yılbaşından bu yana yüzde 31,3 değer kazanırken, geçtiğimiz 12 ay boyunca ise yüzde 210,9 oranında yükseliş gösterdi. Gümüş fiyatları consantre şekilde yeni zirveler sergilemeye devam ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Piyasalara dair veriler, Perşembe günü gümüşün ons fiyatının öğleden sonra 91,90 dolar seviyesinde işlem gördüğünü bildiriyor. Bu rakam yılın ilk işlem günündeki 72,62 doların üzerinde olmasına rağmen, gün içinde görülen 93 dolarlık rekor seviyenin altında kaldı. Diğer yandan, metal fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olan madencilik şirketlerinin hisse değerlerini izleyen MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Index, geçtiğimiz 12 ay içerisinde yaklaşık yüzde 225 oranında bir artış gösterdi.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN SOMUT NEDENLER VAR

2021 yılındaki gümüş boğa piyasası, GameStop ve AMC Entertainment gibi “meme hisseleri” etrafında şekillenen geniş çaplı bireysel yatırımcı spekülasyonunun bir parçasıydı. Ancak Vanda Research, bu sefer yükselişi destekleyen daha sağlam nedenler olduğuna dikkat çekiyor. Raporda, “Bu yalnızca bir meme hisse sıçraması değil; artık 2021’deki ‘Silver Spike’ın zirvelerini aşan yapısal bir birikime tanıklık ediyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca gümüşe, yalnızca spekülatif bir bahis olarak değil, aynı zamanda ‘temel bir makro işlem varlığı’ olarak yaklaşmanın zamanının geldiği vurgusu yapılıyor.