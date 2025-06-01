Biri Müşterinin Telefonunu Çaldı

HIZLI BİR HIRSIZLIK OLAYI

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, oturduğu masada uyuyakalan bir müşterinin cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olay anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkatleri çekti. Uyandığında cep telefonunun yerinde olmadığını gören müşteri, “Adisyon fişini de almış” şeklinde bir açıklama yaptı.

CEP TELEFONUNUN ÇALINDIĞINI FARK ETMEMİŞ

Murathaşa ilçesinde, Balbey Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde sabah saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda, kahvaltısını yapıp uykuya dalan Recep Mezarduru, uyanınca cep telefonunu bulamayınca durumu işyerine bildirdi. İşletme sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra, uyurken cep telefonunu alan kişinin olay yerine geldiğini ve hızla uzaklaştığını gördü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızın uyuyan Mezarduru’nun cep telefonunu alıp kafede kısa süre dolaşıp tekrar kontrol ederek uzaklaştığı gözlemlendi. Recep Mezarduru, olayı anlatırken, “Açma ile simit yedim. Uyanıp lavaboya gidip geldiğimde telefonu bulamadım. Adisyon fişini de almış. Güvenlik kamerasına baktık. Kamerada gördükten sonra karakola gidip ifade verdim,” dedi.

İŞLETME SAHİBİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Müşterinin cep telefonunu çalan kişinin rahat tavırlarını değerlendiren işletme sahibi Uğur Oral, “Börekçi işletiyorum, dün sürekli gelen bir müşterimiz burada oturup kahvaltısını yapıyor. İçi geçiyor, kestiriyor sanırım. Müşteri uyanınca telefonu olmadığını fark ediyor,” diye konuştu. Oral, olayla ilgili hırsızın yakalanmasını istediklerini belirtti.