Biricik, Davayı Kazandı, Emsal Oluşturdu

CAZ BATTERİSTİ BURHAN TONGUÇ’UN KIZI DAVAYI KAZANDI

Caz bateristi Burhan Tonguç’un kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkardığı ‘Zalimler’ isimli albümünün izinsiz yeniden piyasaya sürülmesi ile ilgili açtığı davayı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 5 yıl süren mücadeleyi avukatı Müslüm Kızıl, “Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir” sözleriyle değerlendirdi.

İZİNSİZ YENİDEN YAYINLANDI

İstanbuldaki bir müzik şirketi, 70’li yılların arabesk sanatçılarından olan Biricik’in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı ‘Zalimler’ isimli albümü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü. Merhum caz bateristi Burhan Tonguç’un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü yayınlayan plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete devrettiğini öğrendi. Biricik Tonguç, avukatı aracılığıyla bu duruma itiraz ederek şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME KARAR ALDI

İstanbul 1’inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Biricik’in sesi, fotoğrafları ve albümdeki eserlerinin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Mahkeme, müzik şirketi sahibine 365 gün karşılığı 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Bu karar, istinaf mahkemesi tarafından da onaylandı.

GELECEK DAVA PLANLARI

Biricik Tonguç’un avukatı Müslüm Kızıl, kazandıkları 5 yıllık hukuk mücadelesinin tüm sanatçılar için önemli olduğuna dikkat çekti. Kızıl, “Sanatçıların geçmişlerinde icra ettikleri albümlerin yeniden piyasaya sürülmesi sanatçının iznine tabidir. Bu izin olmaksızın başka firmalar tarafından işlem yapılması geçerlilik kazanmaz. Bu karar kesinleştikten sonra maddi ve manevi dava da açacağız ve tüm yaptırımları uygulatacağız. Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır” dedi.