Biricik Suden, Spora Önem Veriyor

UZUN SÜREDİR SPORA ÖNEM VERİYOR

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, sporla olan ilişkisiyle dikkat çekiyor. Fit yaşam tarzı ve disiplini sayesinde gençlere taş çıkartan Suden, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan alıyor. Ayrıca beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapıyor.

ESPİRİLİ YANITIYLA GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz aylarda kendisine gelen bir yorumda “Biricik Hanım özür dilerim ama kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi” ifadesine esprili bir şekilde yanıt vererek, “Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın” demişti.

SPOR POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Son olarak spor salonunda çekilmiş kaslı pozunu paylaşan ünlü isim, hayranlarından büyük bir beğeni ve yorum yağmuru aldı. Sosyal medya üzerindeki enerjik paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Biricik Suden, fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.