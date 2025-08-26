Biriken Paralar E-Devlet’ten Sorgulanıyor

BİRİKMİŞ PARALARIN KONTROLÜKOLAYLAŞTI

Vatandaşların zaman zaman unuttukları veya haberdar olmadığı birikmiş paralar, E-Devlet platformu aracılığıyla kolaylıkla sorgulanabiliyor. Bu konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, “nasıl yapılacağı” detaylarını adım adım takipçileriyle paylaştı.

PARA MİKTARLARI ŞAŞIRTICI OLDU

Kullanıcı, gösterdiği yöntem sayesinde birçok kişinin ciddi rakamlarda birikmiş parası olduğunu öğrendiğini ifade ederek, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” diye belirtti. Videoda ayrıca, bireysel emeklilikten kaynaklanan tutarların çekilmesi durumunda emeklilik planının sona ereceği hakkında da uyarıda bulundu.