Haberler

Biriken Paralar E-Devlet’ten Sorgulanıyor

BİRİKMİŞ PARALARIN KONTROLÜKOLAYLAŞTI

Vatandaşların zaman zaman unuttukları veya haberdar olmadığı birikmiş paralar, E-Devlet platformu aracılığıyla kolaylıkla sorgulanabiliyor. Bu konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, “nasıl yapılacağı” detaylarını adım adım takipçileriyle paylaştı.

PARA MİKTARLARI ŞAŞIRTICI OLDU

Kullanıcı, gösterdiği yöntem sayesinde birçok kişinin ciddi rakamlarda birikmiş parası olduğunu öğrendiğini ifade ederek, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” diye belirtti. Videoda ayrıca, bireysel emeklilikten kaynaklanan tutarların çekilmesi durumunda emeklilik planının sona ereceği hakkında da uyarıda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
Haberler

İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.