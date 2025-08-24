Birikim Sağlanarak Toplu Sözleşme Tamamlanmalı

BBP GENEL BAŞKANI KAMU ÇALIŞANLARINI DESTEKLİYOR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Hakem heyetimizden hakkaniyetli ve adaletli bir duruş sergileyip, bu yüzde 10’luk refah payını vererek toplu sözleşmeyi tamamlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Destici, Konya’da partisinin İl Başkanlığında basın temsilcilerine yaptığı konuşmasında, kamu işçilerinin sözleşmelerinin el sıkışma ile sonuçlandığını dile getirdi. Yaklaşık 600 bin işçinin durumuna dikkat çeken Destici, “Şimdi memurlarımız masada ve 3 milyondan fazla memurumuz ve bir de bunlara ilaveten belki bu sayıda memur emeklimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı ve şu anda top hakem kurulunda” dedi.

HAKEM HEYETİNE ÇAĞRI YAPILIYOR

Destici, geçmişte hakem heyetine gitmeden önce tarafların bir araya gelerek uzlaşmaları gerektiğini ifade etti. Özellikle, önceki toplu sözleşme süreçlerinde hakem heyetinin kamu tarafının teklifini onayladığını belirten Destici, “Geçtiğimiz görüşme dönemlerinde olduğu gibi kamu tarafının teklifini olduğu gibi onaylarsanız bu hakkaniyetli ve adil olmayacaktır” dedi. Destici, bu nedenle hakem heyetinden hakkaniyetli bir yaklaşım beklediğini yineledi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

BBP Genel Başkanı, 18 yaşın altındaki çocukların sokaklarda kötü niyetli kişiler tarafından kötü alışkanlıklara yönlendirildiğini ve bunun sonucunda ölüm vakalarının arttığını belirtti. “Soygun, cinayet, uyuşturucu, bahis gibi kötü niyetli işlerde kullanılmaya başlandığını” söyleyen Destici, bu durumun ülkenin ve milletin büyük bir problemi haline geldiğini kaydetti. Bu olaylara örnek olarak, “Ankara’da kız kardeşine laf atan çete mensuplarına karşı geldiği için öldürülen kardeşimiz, gencimiz gibi” ifadelerini kullandı. Devletin bu konulardaki çalışmaları olduğunu, ancak sorunların sıfıra inmediği sürece büyük bir problem olacağını vurguladı.