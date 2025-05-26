Birinci Çeyrek Büyüme Beklentisi Yüzde 2,17

2024 ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,4, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme göstermiş durumda. Birinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak. GSYH verilerine dair beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcı ekonomistler, GSYH’nin yılın 1. çeyreğinde yıllık olarak yüzde 2,17 artacağını öngörüyor.

YILLIK BÜYÜME TAHMİNLERİ

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler 2025 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,17 büyümesini bekliyor. Ankete iştirak eden ekonomistlerin 2025’in birinci çeyreğine yönelik büyüme tahminleri ise yüzde 1,50 ile yüzde 3,20 arasında değişiyor.

2025 YILI BÜYÜMESİ

2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,91 olarak belirlenmişken, bu tahminler en düşük yüzde 2,50, en yüksek ise yüzde 3,50 şeklinde kaydedildi.

2026 YILI BÜYÜME TAHMİNİ

Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2026 sonuna dair büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 olarak hesaplandı.