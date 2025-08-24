Birkan Polat, Rize’de Harika Şov Yaptı

ÜNLÜ AKROBASİ ŞOVMENİNDEN UNUTULMAZ GÖSTERİ

Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca Vadisi’nde düzenlenen 15’inci ‘Formulaz Tahta Araba’ yarışlarına katılan akrobasi şovmeni Birkan Polat, motosiklet gösterisi ile izleyenlere unutulmaz anlar sundu. Yarışlar sırasında gerçekleştirdiği şovun ardından konuşan Polat, “Rize’nin ayrı bir doğası var. Doğanın içinde gösteri yapmak ayrı bir güzel” dedi. Tunca Beldesi’nde bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Formulaz Tahta Araba yarışlarında Polat, yarışlar arasında motosiklet ile akrobatik hareketler sergiledi.

ŞOVUN SONUNDA HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Polat, motosikleti ile yaptığı gösteride izleyicilerden sık sık alkış aldı. İzleyicileri şaşırtan özel gösteri, motosikletinin tekerlekleriyle alev söndürme hareketi ile dikkat çekti. Birçok kişinin heyecanla izlediği bu şov, Polat’ın Türk Bayrağı açmasıyla sona erdi. Gösterisini tamamlarken Polat’a ödül verildi ve tahta araba sürücüleri tarafından havaya atılarak kutlandı.

GÖSTERİ YAPMAK RİZE’DE DAHA GÜZEL

Doğanın içinde gösteri yapmanın güzelliğini vurgulayan Birkan Polat, “Rize’de yapmış olduğum gösteriyi çok daha fazla seviyorum. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde, mesela gösteri sonrası havaya atmıyorlar. Ama burada insanlar sevgisi çok fazla olduğu için beni kendilerinden biri sayıp seviyorlar ve havaya atıyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ne kadar güzel organizasyon, o kadar güzel gösteri” diye ekledi.

GÜVENLİK EKİPMANLARININ ÖNEMİ

Polat, motosiklet sürümünde ekipmanın önemli olduğunu belirterek, “Bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum. Bu şekilde başladım, bu şekilde devam ediyorum. Türkiye’nin her ilini gezip motosikletin tehlikeli bir spor olmadığını; koruma ekipmanlarıyla ve kural çerçevesinde yapıldığında hayati risk taşımadığını öne sürmek için akrobasi yapmaya başladım” şeklinde konuştu. 10 yıldır akrobasi yaptığını söyleyen Polat, “10 sene boyunca da defalarca kez düştüm ama koruma ekipmanlarım sayesinde bunun önüne geçtim” diye sözlerini tamamladı.