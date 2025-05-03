Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Saldırılarını Kınadı

BAE’DEN İSRAİL’E SERT TEPKİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiriyor. BAE Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik peş peşe düzenlediği saldırıların en sert şekilde kınandığını duyurdu. Açıklamada, bu saldırıların Suriye’nin egemenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu bildirilerek, uluslararası hukukun ve 1974 yılında imzalanan İsrail ile Suriye arasındaki Çekilme Anlaşması’nın ihlal edildiği vurgulandı.

SALDIRILAR GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Bu tür eylemlerin, bölgede mevcut gerginliği daha da artırdığına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda bu saldırıların uluslararası toplumun barış ve istikrar sağlama çabalarını engellediği ifade edildi. Diğer yandan, İsrail ordusunun, gece yarısı Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Önceki gün ise, Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtildi.