Birleşik Kamu-İş Yürüyüşüne Polis İzin Vermedi

YÜRÜYÜŞ İZNİ VERİLMEDİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine dair taleplerini iletmek için konfederasyon genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı’na düzenlemeyi düşündüğü yürüyüş için polis tarafından izin çıkmadı. Genel Başkan Orhan Yıldırım, memurların ücreti konusunda karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti ve “Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı’na” ifadelerini kullandı.

RANDEVU TALEBİ VE BEKLEYİŞ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin hakem heyetine kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etti. Ancak randevu talebine geri dönüş olmadığı takdirde konfederasyonun genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı’ndan beklenen randevuya yanıt verilmemesi üzerine birçok konfederasyon üyesi, Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan genel merkez önünde toplandı.

POLİS MÜZAKERE SÜRECİ

Polis ile yapılan müzakerelerin ardından yürüyüşe izin verilmedi. Konfederasyon üyeleri, Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş talebiyle bekleyişlerini sürdürüyor. Yıldırım, polislerle yaptığı görüşmenin ardından memurların ücreti hakkında verdikleri kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde olduğunu ifade etti. Yıldırım, yine “Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı’na” diyerek durumu vurguladı.